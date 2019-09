Wallonië mikt op werkzaamheidsgraad van 68,7 procent

Formateur Elio Di Rupo (PS), Willy Borsus (MR) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) stellen in Namen de plannen van de nieuwe coalitie uit de doeken. Opmerkelijk is dat Wallonië de werkzaamheidsgraad, net als Vlaanderen, met 5 procentpunt omhoog wil. De Waalse werkzaamheidsgraad moet de komende vijf jaar omhoog van 63,7 procent nu naar 68,7 procent. Dat is wel nog fors lager dan Vlaanderen, dat van 75 naar 80 procent wil.