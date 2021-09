Waalse regering maakt 2 tot 3 miljard vrij voor slachtoffers noodweer

De regering zou 990 miljoen euro vrijmaken voor slachtoffers die weliswaar verzekerd zijn, maar toch niet alle kosten vergoed krijgen. Daarnaast is 1 miljard bedoeld voor slachtoffers die niet of onderverzekerd waren. De overheid zal de helft van hun kosten dekken, met een plafond van 80.000 euro per getroffen woning.