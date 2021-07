Waalse regering trekt 2 miljard euro uit voor wederopbouw

De Waalse regering heeft dinsdag een eerste plan van 2 miljard euro in de steigers gezet voor de wederopbouw van Wallonië na de dodelijke overstromingen van vorige week. Dat kondigde Waals minister-president Elio Di Rupo aan.

Van de 2 miljard is 800 miljoen euro afkomstig van het Waalse relanceplan. Een aantal projecten van het oorspronkelijke plan wordt geschrapt om geld te kunnen vrijmaken voor de wederopbouw van de regio. 200 miljoen is afkomstig van de schatkist en wordt in het Rampenfonds gepompt. Het overige miljard euro moet op de financiële markten gevonden worden met een 'klassieke' lening.

De Waalse regering vraagt burgemeesters in de regio om voorschotten van 2.500 euro te geven aan de getroffen inwoners om de eerste nood te lenigen, zowel aan mensen die verzekerd zijn als aan zij die niet verzekerd zijn.

Daarnaast komt er een huisvestingsplan, waarin 25 miljoen voorzien is voor de lokale sociale huisvestigingsmaatschappen en 50 miljoen voor noodhuisvesting of huisvesting door de lokale besturen, OCMW's of gemeenten.

Zelfstandigen en kmo's kunnen voorschotten van 50.000 euro krijgen via de Waalse financieringsmaatschappij Sowalfin. Grotere ondernemingen kunnen voorschotten tot 75 procent van de geschatte schade aanvragen bij Sogepa, een andere Waalse financieringsmaatschappij.

Crisisbeheer

Voor de getroffen gemeenten wordt 5 miljoen euro vrijgemaakt, die onmiddellijk beschikbaar is via de provinciegouverneurs. Ze kunnen ook voorschotten bekomen bij het CRAC (Regionaal centrum voor hulp aan gemeenten) voor dringende stabiliteits- en veiligheidswerken. Het gewest stuurt ook personeel naar de gemeenten om gedurende drie maanden te helpen in het crisisbeheer.

Di Rupo waarschuwde dinsdag al dat dit plan niet zal volstaan. 'Laten we eerlijk zijn. We zullen allen samen 'kolossale' bedragen nodig hebben om onze medeburgers, bedrijven en gemeenten te helpen. Daarom zullen we ook een solidariteitsfonds opzetten, waarvan de modaliteiten nog moeten worden vastgelegd.'