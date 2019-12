Waalse regering vernietigt beslissing over miljoenenbonussen Nethys

'De beslissing van het comité is in strijd met de wet, het algemeen belang en het maatschappelijk belang van Nethys', zei Dermagne. De Luikse ex-intercommunale, die de voorbije jaren uitgroeide tot een grote speler voor energie, media en telecom, belandde begin september in een hevige politieke storm. Toen bleek dat Moreau vlak voor de verkiezingen in het geniep verkoopakkoorden had gesloten met de Amerikaanse investeerder Providence en met Nethys-bestuurder François Fornieri, de topman van het farmabedrijf Mithra.