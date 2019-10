Waalse regering vernietigt verkoop VOO, Win en Elicio

De Waalse regering vernietigt de verkoop door Nethys van de filialen Win (IT), Elicio (groene stroom) en VOO (kabelmaatschappij).

Dat heeft Waals minister-president Elio Di Rupo zondagmiddag aangekondigd. De regering maakt het dossier ook over aan het parket.

In september ontstond ophef toen bekend werd dat Nethys in het geniep verkoopakkoorden had gesloten met de Amerikaanse investeerder Providence en met Nethys-bestuurder François Fornieri, de topman van Mithra. De voorakkoorden waren het werk van Nethys-topman Stéphane Moreau.

In een mededeling heeft Di Rupo het zondag over belangenvermenging, het gebrek aan concurrentie bij de verkoop en het bespottelijk lage bedrag van sommige verkopen. In het geval van Elicio was er bovendien sprake van 'de privatisering van de winsten en de collectivisering van een deel van de verliezen'.

In het geval van de verkoop van VOO aan Providence waren er onvoldoende garanties over het behoud van lokale arbeidsplaatsen en het beslissingscentrum. De Luikse PS-afdeling had zich daarom eerder al fel verzet tegen de verkoop van de kabelmaatschappij.

De raad van bestuur van de Luikse intercommunale Enodia had de verkoop door zijn dochter Nethys eind september al opgeschort in afwachting van een juridische en financiële doorlichting van de deals. Die werd tegen 10 oktober verwacht.

Telenet en Orange Belgium volgen de ontwikkelingen rond VOO van nabij op. Ze zijn beide kandidaat om het Waalse kabelbedrijf over te nemen.