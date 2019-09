Waalse regering vindt begroting geen probleem

Voornemens genoeg, maar wie de rekening gaat betalen is onduidelijk in de plannen van de nieuwe regeringen in Franstalig België. De lichtzinnigheid uit de campagne wordt aangehouden.

‘Onze plannen zijn zeer ambitieus, voluntaristisch. Maar ze zijn ook doorgerekend’, stelde uittredend Waals minister-president Willy Borsus (MR) maandag tijdens de persconferentie over het regeerakkoord van de nieuwe Waalse regering en de Franse gemeenschapsregering. Die regeringen zijn een ‘progressieve regenboogcoalitie’ van de socialistische PS, de liberale MR en de ecologisten van Ecolo.

De lichtzinnigheid van de campagne wordt gewoon doorgetrokken en dat is verbijsterend. Bart Van Craeynest Hoofdeconoom Voka

De onderhandelaars plannen voor 4 miljard euro nieuwe investeringen in een groenere economie, een verlaging van de onroerende voorheffing met 100 euro per jaar en gratis openbaar vervoer voor wie jonger dan 25 of ouder dan 65 jaar is.

Doorrekening

Over hoe de doorrekening van de plannen gebeurd is, wilden Borsus, PS-voorzitter Elio Di Rupo en Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet niets kwijt. In de politieke verklaring van 122 pagina’s die de partijen afleverden, is het hoofdstuk budget en fiscaliteit goed voor slechts een kwart van een pagina. Daarin wordt benadrukt dat er geen nieuwe belastingen komen. De begroting wil de nieuwe coalitie pas tegen het einde van de legislatuur in 2024 in evenwicht brengen.

Uit cijfers van het Planbureau blijkt dat Wallonië tegen dan bij ongewijzigd beleid met een tekort van 215 miljoen euro kampt, de Franstalige gemeenschapsregering zelfs met een tekort van 462 miljoen euro. Een gezamenlijk tekort van 700 miljoen euro lijkt misschien niet zo veel in vergelijking met het federale deficit van bijna 12 miljard euro, maar gezien het nog altijd relatief kleine budget van de regio’s is het een hele uitdaging om dat weggesaneerd te krijgen.

Tel daarbovenop nog de nieuwe plannen van de coalitie en de vraag is of ze tegen het einde van de legislatuur een begroting in evenwicht kan afleveren.

Werkzaamheidsgraad

Het enige concrete plan dat de Waalse en Franse gemeenschapsregering geld kan opleveren, is dat er meer Franstaligen aan de slag gaan. De nieuwe meerderheidspartijen hebben de doelstelling uitgesproken om de werkzaamheidsgraad in Wallonië in vijf jaar met 5 procentpunten te verhogen, van 63,7 tot 68,7 procent. Hoe de PS, de MR en Ecolo dat denken te doen, is evenwel onduidelijk. Over arbeidsmarkthervormingen of economische stimuli, die nodig zijn om zo’n stijging mogelijk te maken, zwijgen ze.

Er is nog marge om de schuld te laten oplopen. Rudi Vervoort (PS) Brussels minister-president

Het Waalse je-m’en-foutisme over de begroting is een herneming van wat zich eerder in Brussel afspeelde. Volgens het Planbureau vertoont de Brusselse begroting tegen het einde van de legislatuur een tekort van 435 miljoen euro. De Brusselaars houden infrastructuurwerken wel buiten de begroting, waardoor het tekort volgens hun telling kleiner zal zijn.

Tijdens de regeringsonderhandelingen is niet duidelijk geworden hoe het deficit zal worden weggewerkt. Momenteel lopen de onderhandelingen over de begroting van 2020.

Brussel

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) maakte al duidelijk dat hij geen nieuwe belastingen voor inwoners of bedrijven wil en hij het daarom een optie vindt om de Brusselse schuld te laten oplopen. ‘Daar is nog marge voor’, gaf hij vorige week te kennen in een interview met Le Soir. Sven Gatz (Open VLD), Brussels minister van Financiën en Begroting, noemde dat ‘fake news’, al was dat eerder een poging om de onenigheid in de regering te verdoezelen.

‘Dat in de campagne allerhande onbetaalbare beloftes worden gedaan, zijn we gewoon’, zegt Bart Van Craeynest, de hoofdeconoom van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. ‘Dat ook regeerakkoorden nu beloftes bevatten waarvan we niet weten hoe ze zullen worden betaald, is van een andere dimensie. De lichtzinnigheid van de campagne wordt gewoon doorgetrokken en dat is verbijsterend.’