Waalse wapenexport boomt

Het Waals Gewest heeft in 2019 de wapenexport bijna zien verdrievoudigen. Ironisch genoeg is dat dankzij Canada, het land van het door Wallonië bestreden handelsakkoord CETA.

Wallonië heeft in 2019 voor meer dan 2,6 miljard euro aan exportlicenties voor wapens toegekend, een stijging met maar liefst 180 procent. Wallonië heeft sinds 2014 niet meer zo veel wapens verkocht.

Minister-president Elio Di Rupo (PS) diende een tiental dagen geleden in het Waals parlement een rapport over de wapenexport in. Onze zusterkrant L'Echo kon het document in kijken. Het gewest is eigenaar van wapenfabrikant FN.

Wallonië voerde vorig jaar wapens uit naar 64 landen, maar ook naar enkele grote privéspelers.

Canada kocht voor bijna 1,8 miljard euro aan wapens. Het rapport geeft weinig details vrij, maar het gaat om wapens in de categorie 'tanks, geblindeerde voertuigen en losse onderdelen'.

Saoedi-Arabië

Volgens L'Echo gaat het wellicht om een contract tussen het bedrijf John Cockerill en het Canadese GD Mission Systems - een dochter van de Amerikaanse defensiereus General Dynamics - voor leveringen van allerhande materiaal aan Saoedi-Arabië.

Dat laatste land is in enkele jaren tijd één van de belangrijkste klanten van het Waals gewest geworden, na Canada. In 2019 kocht de Golfstaat rechtstreeks voor 302 miljoen euro aan bewapening aan het Waals gewest, ruim 75 miljoen meer dan in 2018. De Verenigde Staten staan op de derde plaats, met een bedrag van 107 miljoen euro.

De banden tussen de Waalse wapenexport en Saoedi-Arabië stuiten al jaren op kritiek van Amnesty International en de Liga voor Mensenrechten.

Canada

De grote exportstroom naar Canada is opmerkelijk, omdat Franstalig België - aangevoerd door Waals minister-president Paul Magnette - zich in 2016 als enige in de hele Europese Unie verzette tegen het verdrag, omdat het schadelijk zou zijn voor mensenrechten, de rechtsstaat of voedselveiligheid en multinationals te veel macht zou geven. Uiteindelijk werd aan de tekst niets veranderd, maar een brief aan de verdragstekst toegevoegd.