Walen vormen carré rond oude industriële glorie

Saoedi-Arabië is een van de belangrijkste klanten van de wapenfabrikant FN Herstal, een bedrijf dat volledig in handen is van de Waalse overheid en dat een belangrijke werkgever is in de Luikse regio. Dat maakt dat de Waalse beleidsmakers hun kritiek op de fratsen van het Saoedische regime moeten inslikken.

Een Belgische economische zending naar Bangkok in 1990, geleid door (toen nog) prins Albert en minister van Buitenlandse Handel Robert Urbain (PS). Een onverwachte wijziging van het programma: de Thaise premier wenste de hele delegatie te ontvangen. Met de bus reden de Belgen er ’s voormiddags naar toe: diplomaten, kabinetsleden, ambtenaren, zakenlui en journalisten.

De Thaise premier Chatichai Choonhavan, een voormalige legergeneraal, begroette iedereen persoonlijk met een handdruk. Hij was nadrukkelijk op zoek naar één deelnemer: ‘Waar is de vertegenwoordiger van FN?’ Die was er niet bij. Wapenfabrikanten nemen geen deel aan gewone economische missies. Ze opereren in de luwte en zijn discreet over hun contacten en contracten. Maar de anecdote bewijst hoe groot de internationale reputatie van FN was, zeker in militaire kringen, en nog altijd is.

Wapenfabrikant FN heeft het ooit geprobeerd met tennisrackets en surfplanken. Dat was geen groot succes.

FN is een van de weinige industriële kroonjuwelen die Wallonië nog heeft. Een exportkampioen ook. Het overgrote deel van wat de fabriek maakt, wordt verkocht in het buitenland. Net als andere industriële bedrijven in ons land had FN het de jongste decennia moeilijk. De hoge loonkosten en de grotere internationale concurrentie, weet u wel. De onderneming was een poos in handen van de Franse groep GIAT, nu is ze opnieuw stevig in Wallonië verankerd. Sinds 1997 is de Waalse overheid de enige aandeelhouder van FN.

Dat brengt de Waalse overheid af en toe in een lastig parket. Ze kan daardoor niet onafhankelijk oordelen over het al dan niet toekennen van exportvergunningen aan FN. Want dat kan banen kosten bij FN en een hap nemen uit de dividenden die het bedrijf in de Waalse staatskas stort. Vooral het eerste weegt in Wallonië, dat nog altijd vecht tegen de economische neergang in de oude industriebekkens van Luik en Charleroi, zwaar.

De brutale moord door het Saoedische regime op de journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel heeft een discussie op gang gebracht over een eventueel wapenembargo tegen het Arabische land. Onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft dat voorgesteld. Maar de Waalse politieke wereld loopt er niet warm voor. Hij wil daarin zeker niet het voortouw nemen. Saoedi-Arabië is een van de belangrijkste klanten van FN. Zelfs de extreemlinkse partij PTB, in opmars in Wallonië, vindt de jobs bij FN Herstal belangrijker dan afstand te nemen van een regime dat de mensenrechten schendt en een vuile oorlog in Jemen voert. It’s the economy, stupid! Karl Marx erkende trouwens ook het belang van de economische infrastructuur: ze is de basis waarop de politieke en maatschappelijk bovenbouw rust. Enkel als er een internationaal of Europees initiatief komt om de wapenverkoop aan Saoedi-Arabië op te schorten, willen de Waalse beleidsmakers overwegen daarin mee te stappen.

Hoge morele principes

Je kan ervan op aan dat als de FN-fabriek in Vlaanderen lag, veel Waalse politici luidkeels zouden eisen dat niet één pistool of geweer nog naar Saoedi-Arabië zou vertrekken. Maar nu doen ze er het zwijgen toe en bergen ze hun hoge morele principes op voor een gewichtiger economisch eigenbelang. Vlaanderen en Vlaamse politici hebben in deze natuurlijk makkelijker praten. Vlaanderen heeft geen grote wapenproducent die Saoedi-Arabië als belangrijkste afnemer heeft. Natuurlijk telt Vlaanderen ook defensiebedrijven. Maar de overheid heeft daar enigszins afstand van genomen: er gaat geen steun naar wetenschappelijk onderzoek of technologische innovatie gericht op directe militaire toepassingen.

De politici in Wallonië zouden meer ruimte hebben om hun geweten te laten spreken als FN Herstal een breder klantenbestand had en selectief kon zijn aan wie het wel of niet zijn wapens verkoopt. Maar het is nu eenmaal een bijzonder concurrentiële markt waar niet de verkopers maar de kopers de grootste macht hebben.

Een andere optie is om de productie van FN Herstal te heroriënteren, weg van de fabricatie van wapens naar fijnmechaniek voor civiele toepassingen. Als enige aandeelhouder is de Waalse overheid bij machte zo’n koerswijziging te dicteren. Maar ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan. FN heeft al eens geprobeerd in te zetten op andere producten. Tennisrackets onder meer, en surfplanken. Een succes was dat niet. Verbazend is dat niet, het lag te ver af van de kerncompetenties van FN Herstal.

De Waalse beleidsmakers moeten wel stilaan een keuze maken. Als ze vierkant achter FN Herstal blijven staan, moeten ze ophouden moraalridders te spelen, ook op andere terreinen. Als ze niet eerst voor eigen deur vegen, missen ze elke geloofwaardigheid.