Wallonië halveert tekort, maar toch baren financiën zorgen

De Waalse regering heeft donderdag een akkoord gesloten over de begroting van 2022. De ploeg van minister-president Elio Di Rupo (PS) plant volgend jaar 4,1 miljard euro meer uit te geven dan de ongeveer 19 miljard euro die Wallonië binnenkrijgt. 'De pandemie en de dodelijke en verwoestende overstromingen van juli hebben Wallonië in een absolute noodfase geduwd', klinkt het.

Eenmalige uitgaven

Dat eenmalige uitgaven buiten beschouwing worden gelaten is een gangbare praktijk bij het opstellen van begrotingen. Voor investeringen is dat echter discutabel. Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) benadrukt dat Wallonië niets anders doet dan de andere regio's.

Ook in Vlaanderen gaapt een kloof van 4 miljard euro tussen de inkomsten en de uitgaven, al is de Vlaamse begroting met een budget van ruim 50 miljard euro veel groter. Vlaanderen houdt wel minder kosten buiten de begroting, want het landt nog altijd op een tekort van 1,6 miljard euro.

Tegen 2024 hoopt de Waalse regering haar begroting in evenwicht te krijgen. Dat is vroeger dan Vlaanderen, dat mikt op 2027. Een belangrijke nuance is dat de Vlaamse begroting ook de uitgaven voor onderwijs en welzijn omvat. In Franstalig België zitten die bij de Franse Gemeenschap, die in financieel zwaar weer zit. Haar tekort bedroeg vorig jaar 1 miljard euro op een budget van 12 miljard. De minister van Begroting van de Franse Gemeenschap, Frédéric Daerden (PS), gaf al meermaals aan dat haar financiële situatie op termijn niet houdbaar is.