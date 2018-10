Wallonië laat wapenleveringen aan Saudi-Arabië doorgaan

De Waalse regering voelt druk om staatsbedrijf FN geen wapens meer te laten verkopen aan Saudi-Arabië, maar laat de leveringen tot nader order doorgaan.

'Als de feiten bewezen worden, sluiten wij niet uit dat we wapenleveringen aan Saudi-Arabië opschorten', zei Waals minister-president Willy Borsus (MR) zondag aan de Franstalige omroep RTBF. Met 'de feiten' doelde hij op de moord van de Saudische journalist Jamal Khashoggi, die begin deze maand het consultaat van Saudi-Arabië in het Turkse Istanboel binnen ging en daar om het leven werd gebracht. De Waalse regering is voor honderd procent eigenaar van wapenfabrikant FN Herstal.

De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir noemde de dood van de kritische journalist dit weekend 'een enorme fout', maar zegt wie verantwoordelijk was voor de dood geen banden heeft met de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. 'Deze operatie was een schurkenoperatie', zei hij op de Amerikaanse tv-zender Fox. 'Dit was een operatie waarbij individuen hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden overschreden', aldus de minister.

Hij gaf geen bijkomende informatie over de manier waarop de journalist om het leven is gebracht.

Duitsland heeft ondertussen wapenleveringen aan Saudi-Arabië opgeschort. Het exporteren van Duitse wapens naar Riyad zal niet kunnen plaatsvinden 'in de toestand waarin we ons momenteel bevinden', liet Merkel na een bijeenkomst van het CDU-partijbestuur in Berlijn optekenen. Volgens Merkel moet eerst meer duidelijkheid komen over de omstandigheden van Khashoggi's dood. Alle informatie ligt nog niet op tafel en de verantwoordelijken hebben zich nog niet moeten verantwoorden, benadrukte ze.