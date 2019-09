'Wallonië moet meer hefbomen in eigen handen nemen'

Met een opgemerkte toespraak voor de Waalse feestdag lijkt PS-kopstuk Jean-Claude Marcourt een opening te laten voor de federale onderhandelingen. Maar noem het geen oproep tot 'staatshervorming'.

'We moeten alle hefbomen krijgen om ons lot in eigen handen te kunnen nemen'. Het had een uitspraak kunnen zijn van een Vlaams minister-pesident, maar het citaat is van PS-kopstuk Jean-Claude Marcourt.

De nieuwe Waalse parlementsvoorzitter riep in zijn toespraak voor de Fêtes de Wallonie, zeg maar de Waalse tegenhanger van de Vlaamse 11 juli-viering, zijn streekgenoten op tot een minder krampachtige houding.

'We hebben te lang getalmd om vrijwillig en voluntaristisch het federalisme te omarmen', luidde het. 'En daarom hebben we kostbare jaren verloren om Wallonië te moderniseren en om een antwoord te formuleren. Een antwoord zowel op de maatschappelijke en ecologische uitdagingen als op de evolutie in het noorden van het land.'

Ik roep hier niet op tot nog maar eens een staatshervorming, terwijl de zesde nog verre van afgerond is Jean-Claude Marcourt Waals parlementsvoorzitter

In een sneer aan dat noorden, Vlaanderen dus, roept Marcourt een 'open Wallonië' op snel de achterstand in te halen. 'We moeten niet op ons zelf terugplooien, zoals zij die niet van Wallonië houden maar blijven herhalen. Voor ons is iedereen die in Wallonië woont een Waal. Hier is er geen bloedband, geen etnische voorkeur, geen verwerping van de andere bij ons.'

De parlementsvoorzitter haast zich wel te zeggen wat de oproep om meer hefbomen in handen te nemen, niét betekent. 'Ik roep hier niet op tot nog maar eens een staatshervorming, terwijl de zesde nog verre van afgerond is. Maar wel dat alle politici in dit land evenwichtige en efficiënte oplossingen moeten zoeken in het belang van het welzijn van de hele bevolking.'

De inhoud van de toespraak is an sich geen verrassing, aangezien Marcourt te boek staat als een Waalse regionalist. Toch lijkt de oproep aan 'alle politici in dit land' een opening te vormen voor de federale onderhandelingen, die bijna vier maanden na de verkiezingen van 26 mei nog altijd niet begonnen zijn.

Di Rupo vs Magnette

De boodschap dat er potentieel meer bevoegdheden naar de regio's kunnen overgeheveld worden, is er één die aan Vlaamse zijde de N-VA moet charmeren. Marcourt hoort bij het triumviraat onderhandelaars dat voor de Franstalige socialisten de federale gesprekken zal voeren.