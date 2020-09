'Wallonië moet niet bang zijn om verantwoordelijkheid te nemen'

'Ik denk dat we ambitieuzer, creatiever en inventiever moeten zijn op alle niveaus. Onze voorouders waren erin geslaagd Wallonië tot een van de leidende economische grootmachten in de wereld te maken. Laten we net als zij vastbesloten zijn om grote dingen te doen. Laten we met onze middelen vandaag innoveren, al onze talenten benutten en vooruitgaan. Laten we de weg van durf, het nemen van risico's en ondernemerschap herontdekken', voegde Di Rupo er nog aan toe. 'Onze ambitie is duidelijk: van Wallonië een van de meest welvarende regio's van Europa maken.'