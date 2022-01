Wie doet 'hyperpresident' Bouchez nog wat?

Met het vertrek van Jean-Luc Crucke heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez het rijk voor zich alleen. De zogenaamde 'hypervoorzitter' lijkt minder dan ooit bereid het regeringswerk aan de regering over te laten.

'Er komt een einde aan het hypervoorzitterschap', voorspelde Crucke toen Bouchez kort na de federale regeringsvorming af te rekenen kreeg met een revolte in zijn Mouvement Réformateur. Het draaide anders uit. Crucke stapt nu zelf op als Waals minister van Begroting.

Crucke is een man met 'carrure'. Dat was nodig om werk te kunnen maken van een 'budget à base zéro', waarmee de minister enige budgettaire orthodoxie in Wallonië wilde introduceren. Nog belangrijker was misschien dat Crucke zich de wet niet liet dicteren door zijn eigen voorzitter. Uiteindelijk moest Crucke toch de duimen leggen, toen zijn partijgenoten - onder impuls van Bouchez - zich kantten tegen een fiscale hervorming. Die werd afgebrand als niet liberaal.

Hoge inzet

Bouchez verraste dinsdag vriend en vijand door de jonge en vrij onbekende Adrien Dolimont als opvolger van Crucke aan te wijzen. Met zijn 33 jaar is de OCMW-voorzitter van Ham-Sur-Heure-Nalinnes de jongste minister in Franstalig België. 'Hij is inderdaad jong, even oud als toen ik voorzitter werd, maar hij heeft de competenties om de grote taak die hem wacht aan te pakken’, zei Bouchez dinsdag bij de persvoorstelling.

Dolimont zat er nog wat onwennig bij. 'Crucke heeft gezegd dat ik altijd mag bellen voor raad’, klonk het. Toch lijkt de nieuwe Waalse minister van Begroting veeleer Bouchez dan Crucke aan de lijn te krijgen. Bouchez maakt er geen geheim van dat hij het van groot belang acht dat budgettair orde op zaken wordt gesteld in Wallonië. 'We willen laten zien dat de Waalse begroting een prioriteit is. De overheidsfinanciën zullen fundamenteel zijn voor de Franstaligen als we ons lot in dit land in eigen handen willen nemen'.

Bouchez wil niet dat de Franstaligen straks vragende partij moeten zijn voor centen, als weer wordt gesproken over verdere stappen in de staatshervorming. Dat lijkt de hogere inzet voor de MR-voorzitter, waardoor hij zich meer dan ooit lijkt te gaan moeien met het Waalse regeringswerk.

Vivaldi

Volgens Bouchez' copain, N-VA-kopstuk Theo Francken, bestaat er geen twijfel over dat Bouchez zich meer dan ooit zal moeien met het beleid, niet alleen in Wallonië, maar ook op het federale toneel. In Vivaldi wordt erop gerekend dat MR-vicepremier Sophie Wilmès zich bij het regeringswerk niet al te veel de wet laat dicteren door Bouchez. Toch blijkt Wilmès steeds meer op de lijn van Bouchez te zitten, zoals tot uiting kwam bij het verzet tegen de kernuitstap.

Ook als het over de middenklasse gaat, blijken de rode lijnen die Bouchez trekt die van Wilmès te zijn. En als de voorzitter duidelijk maakt dat niet kan worden geraakt aan het fiscaal gunstregime voor het voetbal, blijkt zijn woord ook hier wet. Als minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) een grote fiscale hervorming mogelijk wil maken, lijkt het wel alsof hij beter rechtstreeks met Bouchez gaat onderhandelen.

Hoe meer Bouchez op het regeringswerk weegt, hoe meer PS-voorzitter Paul Magnette zich ook geroepen zal voelen om zijn stempel op Vivaldi te drukken.