Zeven Waalse bedrijven willen samen noodwoningen bouwen voor slachtoffers watersnood

Het aanbod van de bedrijven is opvallend, omdat ze willen afwijken van de klassieke aanbesteding die het gewest uitschreef.

De Waalse huisvestingsdienst SWL heeft recent een aanbesteding uitgeschreven voor de levering van 3.000 container- of modulaire woningen voor slachtoffers van de overstromingen van vorige maand. Maar zeven bedrijfsleiders die in de bouwsector actief zijn, vrezen dat de voorwaarden van de procedure niet voldoende kwalitatieve woningen zullen opleveren. Daarom stellen ze in een brief aan het Commissariaat voor de Heropbouw een samenwerkingsverband voor.

Lees Meer analyse Het drama van Luik: de grote maar onmachtige staat

De bedrijven engageren zich voor een ‘massieve productie van leef- en werkruimtes, die boven de individuele capaciteiten van de individuele firma’s ligt, en dat op zo kort mogelijke termijn’. Het is volgens de ondertekenaars efficiënter de krachten te bundelen dan ondernemers te laten concurreren via een klassieke aanbestedingsprocedure. De situatie is dringend en vereist een uitzonderlijke aanpak, klinkt het.

Prefabmodules

De brief is ondertekend door firma’s uit de regio Luik, die zwaar getroffen is. Het gaat om de modulebouwer Degotte, de elektriciteitsinstallateur Balteau, het schilderbedrijf Rinaldi, de bouwfirma Knauf België, de metaalgroothandel Viellevoye, het betonwerkbedrijf Bodarwé en de dakdekker HD Systems-Roof Systems. Zij willen samen prefabmodules leveren, onder leiding van het gewest.

‘Als de politieke verantwoordelijken meewillen, zijn we in staat zeer snel te reageren om oplossingen te bieden’, zegt een ondertekenaar van de brief. Hoeveel modules de zeven firma’s kunnen leveren en binnen welke termijn, wil hij niet preciseren. ‘We willen op een significante manier bijdragen aan de herhuisvesting van de slachtoffers.’

Als de politieke verantwoordelijken meewillen, zijn we in staat zeer snel te reageren om oplossingen te bieden. Ondertekenaar van de brief

De firma’s zeggen dat de modules voldoen aan de normen voor bebouwing, in tegenstelling tot containerwoningen die in het zuiden van Frankrijk zijn ingezet na een overstroming. De modules kunnen aan elkaar worden gekoppeld, waardoor ze ook bruikbaar zouden zijn voor de tijdelijke heropbouw van scholen, crèches en winkels. De modules zijn ook verplaatsbaar naar andere sites.