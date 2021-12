4 op de 5 zelfstandige papa's nemen maximum aan vaderschapsverlof

Uit cijfers van hr-dienstengroep Liantis blijkt dat kersverse papa's die als zelfstandige in hoofdberoep werken en geboorteverlof aanvragen doorgaans alle verlofdagen opnemen. 'Uit een analyse van de aanvragen in de eerste drie kwartalen van dit jaar blijkt dat 8 op de 10 vaders voor het maximaal aantal dagen kiezen, 14 procent kiest nog voor 10 dagen, 2 procent voor een aantal tussen 10 en 15 dagen, en 4 procent voor minder dan 10 dagen', zegt Karel Van den Eynde van Liantis.

Zelfstandigen kunnen het geboorteverlof in hele of halve dagen opnemen, tot vier maanden na de geboorte. Het hoeft niet om aaneengesloten dagen te gaan. U moet de aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds. De uitkering die daaraan gekoppeld is, bedraagt 85,77 euro per verlofdag. Of 1.286,55 euro voor 15 dagen.