5 vragen aan Isabelle Larmuseau

Vijf vragen aan Isabelle Larmuseau, advocate en docente omgevingsrecht.

1 Heeft Vlaanderen het stikstofprobleem te lang genegeerd?

‘De Europese richtlijnen voor de bescherming van natuurgebied tegen stikstof zijn bijna dertig jaar oud. We hebben er decennialang mee gedaan. Pas in 2014 is Vlaanderen wakker geworden, maar de toen opgelegde stikstofregels waren veel te laks en zijn in de loop der jaren meermaals versoepeld. Tal van vergunningen die voorheen zijn verleend en nog jaren lopen, zouden vandaag geen schijn van kans hebben omdat ze een veel te hoge stikstofuitstoot toelaten.’

2 Waarom hebben we een nieuw, definitief stikstofkader nodig?

‘Het beleid uit 2014 is afgeschoten omdat het werkte met drempelwaardes voor de stikstofuitstoot in de industrie en de landbouw. Die drempels waren niet wetenschappelijk onderbouwd. De tussentijdse ministeriële instructie hanteert voor de industrie nog altijd een - weliswaar strengere - drempelwaarde, terwijl voor de landbouw dossier per dossier een beoordeling wordt gemaakt. Die verschillende benadering alleen al maakt de instructie net zo onwettelijk als het vorige beleid. Een nieuw, robuust kader moet een einde maken aan de chaos en de onzekerheid.’

3 Kan een juridische procedure tegen de ministeriële instructie tot een vergunningsstop leiden?

‘We gaan al richting een vergunningenstop door de willekeurige manier waarop de instructie wordt gehanteerd. De vergunningsweigering van de gascentrale in Vilvoorde, die politiek gemotiveerd was, is daar een voorbeeld van. Bovendien zou die instructie initieel maar enkele maanden van kracht zijn om de onderhandelingsperiode voor nieuw beleid te overbruggen. We zijn een halfjaar verder en we staan nog altijd nergens. Dat de frustraties over de onzekerheid groeien, zowel bij de landbouw als bij de industrie, begrijp ik volledig. De huidige wetgeving is bijna een rechtstreekse uitnodiging aan vzw’s, natuurorganisaties en belanghebbenden om vergunningen aan te vechten.’

4 Houdt het juridisch steek: een strengere aanpak voor de landbouw dan voor de industrie?

‘De strengere aanpak is gerechtvaardigd omdat de landbouw door de uitstoot van ammoniak, dat sneller neerdaalt, een grotere verantwoordelijkheid draagt. Tegelijk moet de overheid duidelijk maken dat elke sector een inspanning moet leveren. Dat is nu totaal niet gebeurd. In de ministeriële instructie wordt niet eens melding gemaakt van de impact van verkeer, gebouwen en de buitenlandse import van stikstof. Voor elk van die elementen zou een ecologische onderbouwing moeten komen. Ik heb begrip voor landbouwers die zich geviseerd voelen zonder dat concrete oplossingen worden aangeboden.’

5 Kan Vlaanderen iets leren van de situatie in Nederland?