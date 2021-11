6.500 doden door fijnstof

Vervuiling met fijnstof heeft in 2019 in België circa 6.500 vroegtijdige overlijdens veroorzaakt. Dat blijkt uit een rapport van het Europese Milieuagentschap. De trend is dalend.

Longziekten en longkanker

Er is de jongste decennia veel vooruitgang geboekt. In het begin van de jaren negentig veroorzaakte fijnstof nog bijna 1 miljoen vroegtijdige overlijdens in de 27 EU-landen. In 2005 was dat gedaald naar 450.000 en in 2019 naar 307.000. Dat is 11 procent minder dan het jaar ervoor.