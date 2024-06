Onze veiligheidsdiensten onthullen dat ze zo’n 1.500 niet-militaire Russische schepen in de gaten houden die al nabij België en Nederland kwamen. Niet alleen omdat ze mogelijk spionage of sabotage zouden plegen op kabels en leidingen in de Noordzee, maar ook voor andere bedreigingen zoals smokkel en het omzeilen van sancties.