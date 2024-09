Belgische inflatie stijgt opnieuw boven 3 procent

De Belgische inflatie is in september opnieuw gestegen naar 3,06 procent. Dat komt voornamelijk door de prijs van elektriciteit en aardgas.

Nadat de inflatie in augustus voor het eerst sinds januari onder de 3 procent is gezakt - naar 2,86 procent - is ze in september opnieuw gestegen naar 3,06 procent. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het percentage ligt lager dan de 3,40 procent die het Federaal Planbureau verwachtte.