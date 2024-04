Bpost-personeel staat voor dilemma: kranten loslaten of jobs verliezen

Terwijl de poststaking in Wallonië haar derde dag ingaat, zitten de directie en de vakbonden bij Bpost woensdagochtend opnieuw samen. De bonden staan voor een dilemma. Weigeren ze de verschuiving van de krantenjobs naar het dochterbedrijf AMP, dan dreigen naakte ontslagen.

‘Geen witte rook.’ Tot zover de commentaar bij Bpost over het overleg tussen de directie en de vakbonden dinsdagnamiddag. Zowel groeps-CEO Chris Peeters als CEO voor België Jos Donvil schoof aan, samen met de Nederlands- en Franstalige vakbonden. 'Na twee uur besprekingen zijn de resultaten nog ruim onvoldoende om te denken aan een hervatting van het werk', zei Stéphane Daussaint van de christelijke vakbond CSC na afloop.

Woensdagvoormiddag komen de directie en de vakbonden opnieuw samen. Op de tafel liggen nog steeds de toekomst van de krantendistributie en de bijbehorende jobs bij het postbedrijf. Die staan op het spel sinds de regering vorige maand besliste geen concessie voor de persbedeling meer toe te kennen. De uitgevers moeten nu zelf onderhandelen met de distributeurs. Dat lijkt gunstig uit te pakken voor Bpost. Het postbedrijf en de uitgevers staan dicht bij een akkoord.

Alleen, daarbij hoort één belangrijke voorwaarde: de krantendistributie moet geleidelijk verschuiven van Bpost naar AMP, het dochterbedrijf dat al de tankstations en krantenwinkels bevoorraadt.

De essentie Uit het overleg tussen de Bpost-directie en de vakbonden kwam dinsdag 'geen witte rook'.

De mogelijke overheveling van de krantenbedeling naar Bpost-dochter AMP zet de bonden voor een dilemma: de kranten loslaten of naakte ontslagen incasseren.

De Franstalige vakbonden zetten hun stakingsacties voort, hun Nederlandstalige collega's stellen hun hoop op het overleg, dat woensdag voortgaat.

Zowel de uitgevers als Bpost zijn voorstander van die overheveling, blijkt uit een intern Bpost-document dat De Tijd kon inkijken. Bij de onderaannemers van AMP zijn de loonkosten lager, wat de distributieprijzen kan drukken. De overheveling naar AMP maakt het mogelijk 'een duurzame toekomst te verzekeren' voor het Bpost-personeel, stelt het beursgenoteerd postbedrijf. ‘Zo kunnen we het beëindigen van contracten van onbepaalde duur vermijden.’

Omscholing tot vrachtwagenchauffeur

Bpost rekent naast een transitieplan voor de postkantoren - door het wegvallen van de krantenbedeling - op natuurlijke afvloeiingen en het beëindigen van contracten van bepaalde duur om de gevolgen op te vangen. 'Net door het faseren van een eventuele transitie zijn geen naakte ontslagen nodig. Het werkschema van de medewerkers zal wel veranderen. (...) Op lange termijn en op nationale schaal blijft Bpost een werkgever die medewerkers aanwerft.' Er komt geen sociaal plan voor een vervroegd vrijwillig pensioen.

De overheveling naar AMP maakt het mogelijk 'een duurzame toekomst te verzekeren' voor het personeel. Bpost in een intern document

Voorts zegt het postbedrijf in het document geen plannen te hebben om andere activiteiten over te hevelen naar AMP. Ook over de tijdschriften is een akkoord in de maak tussen Bpost en de uitgevers, maar de verdeling daarvan lijkt wel bij de postgroep zelf te blijven. Het bedrijf wil ook dat de onderaannemers van AMP met vast personeel werken en dus geen zelfstandigen of onderaannemers inschakelen.

Bij Bpost zijn nu ongeveer 4.000 mensen aan de slag voor de verdeling van kranten en tijdschriften. De postbodes die hun distributiejob zien verdwijnen, kunnen - afhankelijk van de noden van het kantoor na de reorganisatie - 'zeer waarschijnlijk' andere types rondes toegewezen krijgen. Daarnaast is de omschakeling naar andere activiteiten mogelijk, zoals vrachtwagenchauffeur worden in de divisie logistiek. Die optie via het interne traject bestaat nu al.

'Postbedeling zwaar verstoord'

De eis om met AMP te werken stelt de vakbonden voor een moeilijke keuze: jobs verliezen of de krantenbedeling loslaten. In dat laatste geval moeten ze de directie op haar woord geloven dat dan naakte ontslagen worden vermeden. Zeker voor de Franstalige vakbonden valt dat lastig. Zij vrezen hoe dan ook voor jobverlies. ‘Wat gaan die werknemers doen in die twee à drie uur die ze nu aan de kranten besteden?’ Bovendien is er een persoonlijke impact, zeggen ze. ‘Het gaat om een ander soort jobs, met andere uren en andere voorwaarden.’

Woensdag leggen de Waalse sorteercentra het werk neer, maken de bonden zich sterk.

Op verder overleg wilden de bonden niet meer wachten. Maandag gingen ze over tot een staking. Toen werd in Wallonië amper post bedeeld. Dinsdag ging de staking voort. Aan de grote sorteercentra X in Brussel, Charleroi en Luik waren er blokkades en bij de transportafdeling werd gestaakt. Niettemin was volgens Bpost 70 procent van de postrondes in Wallonië verzekerd, terwijl de Franstalige bonden spraken van een ‘zwaar verstoorde postbedeling’. Woensdag leggen de Waalse sorteercentra het werk neer, maken de bonden zich sterk.