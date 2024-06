In het Verenigd Koninkrijk wordt verontwaardigd gereageerd op recente uitspraken van Nigel Farage van de nationalistische partij Reform UK. De rechts-populistische politicus beweerde vrijdagavond, op minder dan twee weken van de parlementsverkiezingen, op de openbare omroep BBC dat het Westen de oorlog in Oekraïne had 'geprovoceerd'.