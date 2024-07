Tijdens de verkiezingscampagne was ze overal en nu zit ze in Buxières-sous-Montaigut. Niet zoveel op het terras, want het begin van de zomer is net zo nat als in België. Maar weinig brengt Groen-vicepremier Petra De Sutter uit balans. 'Zal ik morgen gelukkig zijn? Die vraag stel ik me niet.'