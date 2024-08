Door het vastlopen van de formatie zal ons land er vrijwel zeker niet in slagen om tegen 20 september een saneringsplan in te dienen bij Europa. Nochtans was het cijferwerk van Arizona vergevorderd: 13 miljard euro besparingen, 11 miljard nieuw beleid en netto 3 miljard lastenverlaging, maar ook 19 miljard terugverdieneffecten.