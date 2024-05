Het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in het Vlaamse gemeenschapsonderwijs (GO!) is niet in strijd met de godsdienstvrijheid, die verankerd is in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld na een klacht van drie jonge moslimvrouwen.