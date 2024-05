Schimmige partijen gebruiken België voor megaclaims tegen landen

Russische oligarchen, investeerders uit belastingparadijzen en bedrijven die al beticht zijn van corruptie of financiële criminaliteit: allemaal trekken ze naar ons land of Luxemburg om allerlei landen aan te klagen. Via ondoorzichtige arbitrageprocessen eisten ze in totaal al meer dan 14 miljard euro, blijkt uit onderzoek van De Tijd en het Luxemburgse Reporter.lu. Een rechter komt er nooit aan te pas.