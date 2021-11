Activisten eisen dwangsom bij onzorgvuldig beheer PFOS-grond Oosterweel

Goorden, Greenpeace en Grondrecht dienden in augustus een milieustakingsvordering in. Ze zijn ervan overtuigd dat Lantis en Rinkonien tijdens de Oosterweelwerken niet voorzichtig genoeg omspringen met grond die vervuild is met PFOS. De eisers willen dat Lantis en de aannemers de maatregelen volgen die werden opgesteld door de Vlaamse expertencommissie onder leiding van opdrachthouder Karl Vrancken.

'Ons een dwangsom opleggen is onnodig', zeggen Lantis en Rinkonien. 'Wij werken mee aan de oplossing. Bovendien zijn de richtlijnen van de commissie-Vrancken vaag en is de afdwingbaarheid ervan juridisch onmogelijk te implementeren.'

Grondrecht is het daar niet mee eens. 'Het is waar dat wij ook specifiekere richtlijnen hadden gewenst, maar de maatregelen die nu op tafel liggen zijn wel voldoende duidelijk om bindend te worden opgelegd door de rechter', zegt woordvoerder Jonas Vernimmen. 'Het is ons bovendien allesbehalve om het geld van die dwangsommen te doen. We willen gewoon dat de maatregelen nageleefd worden.'