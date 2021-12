Algemene vergadering flatgebouw kan binnenkort weer makkelijker schriftelijk

Als alles goed gaat, kan de algemene vergadering van een appartementsgebouw binnenkort opnieuw via een versoepelde schriftelijke besluitvorming verlopen. De eerste horde daartoe in de Kamer is genomen.

Sinds vorige week mogen algemene vergaderingen niet langer fysiek worden georganiseerd. Volgens de nieuwe coronaregels geldt een algemene vergadering van een appartementsgebouw als een private bijeenkomst en die mogen nu tijdelijk niet meer plaatsvinden.

Een algemene vergadering mag alleen volledig digitaal doorgaan. Maar dat is niet vanzelfsprekend, zeker niet in grote gebouwen met veel mede-eigenaars. De makelaarsfederatie CIB Vlaanderen vroeg daarom de soepelere schriftelijke besluitvorming opnieuw in te voeren, en vond gehoor bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

31 mei 2022 De versoepelde schriftelijke procedure zal tot 31 mei 2022 gelden.

Via diverse amendementen op een lopend wetsontwerp kan de versoepelde schriftelijke besluitvorming worden ingevoerd. Gisteren werden de amendementen een eerste keer besproken in de Kamercommissie-Justitie, en eenparig goedgekeurd door de meerderheid en de oppositie.

'Waarschijnlijk volgt de finale goedkeuring in de plenaire op donderdag 23 december, en kan de maatregel in werking treden zodra hij verschenen is in het Staatsblad', klinkt het.

Tijdelijk

Het gaat opnieuw om een tijdelijke maatregel, tot 31 mei 2022. De soepelere regels houden in dat er een gewone meerderheid van meer dan 50 procent vereist is voor de goedkeuring van de rekeningen of wettelijk verplichte werken, en een tweederdemeerderheid voor werken in de gemeenschappelijke delen.