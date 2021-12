Amerikaanse boycot van Chinese 'dwangproducten'

Amerikaans president Joe Biden ondertekende donderdag een wet die de import van quasi alle goederen bant uit het Chinese Xinjiang, uit bezorgdheid om de onderdrukking van de Oeigoerse moslimminderheid en dwangarbeid in een regio die een sleutelrol speelt in de wereldwijde aanvoerketen.

Xinjiang is onder meer een belangrijke bron van katoen voor kledingproductie en een sleutelplek voor de productie van polysilicone, dat gebruikt wordt in zonnepanelen.

Uit onderzoek bleek al dat veel Oeigoeren dwangarbeid verrichten in de katoenpluk. Xinjiang is goed voor 84 procent van de Chinese katoenindustrie en 20 procent van de wereldproductie. Een vijfde van de kleding die wereldwijd in de winkelrekken hangt, is gedeeltelijk het resultaat van dwangarbeid.