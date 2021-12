Belastingfraude geen topprioriteit meer voor politie

De komende vier jaar zal de strijd tegen de belastingfraude geen topprioriteit meer zijn voor alle politiediensten in ons land. Het thema staat niet langer bij de zeven topprioriteiten in het nieuwe ‘Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025’.

Het Nationaal Veiligheidsplan bepaalt wat vier jaar lang de belangrijkste veiligheids- en leefbaarheidsthema’s zijn voor alle politiediensten in ons land. Al op 1 januari wordt het nieuwe ‘Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025’ van kracht.

Het plan, opgesteld door de federale politie in samenspraak met de lokale politie, zit in de laatste fase om goedgekeurd te worden door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en haar collega van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Vrijdag wordt het al voorgelegd aan de deelstaten op de Interministeriële Conferentie.

De Tijd kon het ontwerp van het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan al bemachtigen. In een reactie bevestigt minister Verlinden de inhoud van het plan en dat de inhoud - waarover al veel overlegd is - niet echt meer zal veranderen. In het nieuwe plan staan zeven ‘fenomenen met bijzondere aandacht’. Dat waren nog tien topprioriteiten in het vorige Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019, dat door de regerings- en coronaperikelen was verlengd tot eind dit jaar.

Naast de fiscale fraude is ook de milieucriminaliteit als topprioriteit verdwenen uit het Nationaal Veiligheidsplan.

Het valt op dat de strijd tegen de fiscale fraude is weggevallen uit de lijst met topprioriteiten. Dat is opmerkelijk want de regering-De Croo wil jaar na jaar meer geld halen uit de strijd tegen de fiscale fraude. Vanaf 2024 moet die zelfs 1 miljard euro extra opleveren. Maar als de fiscale fraude geen topprioriteit meer is voor de politie, zal dat zich laten voelen als de budgetten worden verdeeld, aanwervingen gebeuren en projecten worden opgezet, wordt gewaarschuwd in gerechtelijke kringen.

De fiscale fraude is in het nieuwe veiligheidsplan gedegradeerd tot een restcategorie met fenomenen die nog een ‘permanente aandacht’ verdienen. De fiscale fraude is daar slechts één van meerdere ‘financiële en economische fenomenen’, naast bijvoorbeeld ook valsmunterij en kansspelcriminaliteit. Ook de strijd tegen afvalfraude en andere vormen van leefmilieucriminaliteit was nog een topprioriteit in het vorige plan, maar is in de nieuwe versie naar de restcategorie gedegradeerd, ondanks recente milieuschandalen zoals de vervuiling door 3M in Zwijndrecht.

Cybercrime

Verlinden verdedigt de keuzes. ‘Fiscale fraude en leefmilieu worden wel nog met ‘bijzondere aandacht’ aangepakt, maar er zijn andere fenomenen zoals radicalisering en de georganiseerde criminaliteit rond drugs die sterk geëvolueerd zijn en die een bijzondere aandacht verdienen. We hebben al vele jaren ervaring in de aanpak van fiscale fraude. Dat is zeker ook een prioriteit voor collega-minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De fiscus en andere diensten gaan zeker blijven bijdragen aan de aanpak van de fiscale fraude.’

Wat worden dan wel de zeven topprioriteiten voor onze politiediensten de vier volgende jaren? Dat worden drugs, verkeersveiligheid, intrafamiliaal- en seksueel geweld, alle veiligheidsproblemen rond mensensmokkel en ‘onregelmatige migratie’, ‘radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme’, de sociale fraude en economische uitbuiting rond mensenhandel en ‘hacking, informaticasabotage, informaticabedrog en oplichtingen via het internet’.

Elke drie minuten wordt een Belg gehackt en bij de bedrijven is 53 tot 71 procent van de bedrijven het slachtoffer van cybermisdaden.

Cybercriminaliteit staat duidelijk bovenaan op de prioriteitenlijst. Elke drie minuten wordt een Belg gehackt en bij de bedrijven is 53 tot 71 procent van de bedrijven het slachtoffer van cybermisdaden. In het nieuwe veiligheidsplan staat ook te lezen dat het Crisiscentrum waarschuwt dat er een aanzienlijke kans is dat de komende vijf jaar in België een cyberaanval op grote schaal plaatsvindt. Verlinden: ‘Dit komt echt uit alle hoeken: zowel aanvallen door de diensten van andere staten als onze bedrijven die het slachtoffer zijn van ransomware. Dat hindert onze economie echt.’

Het plan bevat ook een algemene - ‘transversale’ - doelstelling om de technologische basiskennis van elke politieambtenaar op te krikken. Politiemensen moeten ook infiltreren op het internet, nu het wettelijk kader daarvoor bestaat.

Infiltratie

Nog zo’n grote doelstelling voor de hele politie is de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Dat is merkwaardig genoeg een primeur voor het Nationaal Veiligheidsplan. Zo zal de hele politie, zelfs de wijkagent, worden ingeschakeld om de toenemende infiltratie van de georganiseerde criminaliteit in onze samenleving tegen te gaan.

Maar zijn er wel voldoende middelen om het Nationaal Veiligheidsplan uit te voeren? Verlinden: ‘We leven in een budgettaire context die niet royaal is. Daar moeten we rekening mee houden. De vraag om extra middelen die ik al kreeg van de procureurs-generaal om de federale gerechtelijke politie te versterken, is goed gestaafd en gerechtvaardigd. Maar ook andere diensten zoals de luchtvaart- en de scheepvaartpolitie vragen extra middelen. We investeren sowieso meer dan 300 miljoen euro extra in de politie, ook met de rekrutering van 1.600 politiemensen. We moeten roeien met de riemen die we hebben, maar we laten het niet blauwblauw.’