Belastinginspectie viseert miljoenen Martine Reynaers

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) pikt het niet dat de zakenvrouw Martine Reynaers, bekend van het gelijknamige ramen-en deurenbedrijf, 5 miljoen euro heeft opgestreken zonder belastingen te betalen.

Deze week behandelde het Antwerpse hof van beroep een rechtszaak tussen de BBI en Vares nv, een vennootschap die nooit eerder in de pers opdook. Maar de vrouw achter die vennootschap is wel bekend: Martine Reynaers van het ramen- en deurenbedrijf Reynaers Aluminium, dat 2.400 werknemers telt en vorig jaar 550 miljoen euro omzet draaide. Reynaers, die in 2003 de eerste vrouwelijke Manager van het Jaar werd, richtte Vares in september 2004 op. Het is een holding waarmee ze onder andere aandelen bezit in Reynaers Aluminium. Er zit intussen een eigen vermogen van 70 miljoen euro in Vares. Ook de rest van haar gezin is bestuurder bij de vennootschap, die gevestigd is op haar persoonlijk adres in Brussel.

De BBI en de rechter in eerste aanleg noemen de transacties van Reynaers ‘fiscaal misbruik’, maar het hof van beroep kan haar nog gelijk geven.

De belastinginspecteurs nemen op de korrel dat Reynaers 5 miljoen euro uit Vares heeft gehaald zonder daar belastingen op te betalen. Als Reynaers die 5 miljoen euro had gekregen als een dividend van Reynaers Aluminium, zou ze daar wel belasting op hebben betaald. Door het geld te laten passeren via de holding ontsnapte ze aan die belasting en dat is fiscaal misbruik, hekelt de fiscus.

Al in de zomer van 2008 verplaatste Reynaers haar aandelen in de ramen- en aluminiumgroep naar Vares. Die aandelen waren toen ruim 51 miljoen euro waard. Bij haar oprichting had de vennootschap al 1 miljoen euro kapitaal gekregen en zo steeg het kapitaal ineens naar meer dan 52 miljoen euro.

BBI vuurde nog meer claims af De BBI heeft nog meer claims afgevuurd op ondernemers die soortgelijke constructies hebben opgezet. De uitspraak in de zaak-Reynaers kan ook gevolgen hebben voor al die dossiers. Telkens plaatsen de ondernemers de aandelen van hun bedrijf in een holding. Als het bedrijf dividenden uitkeerde, betaalden de ondernemers daar geen belasting op. Ze lieten de dividenden uitbetalen aan de holding, waar ze dan belastingvrij een kapitaalvermindering deden. Zo'n constructie is niet meer mogelijk sinds 2017. Een andere zaak rond een West-Vlaamse zakenfamilie, waarin het Gentse hof van beroep de fiscus al ongelijk gaf in oktober 2019, ligt bij het Hof van Cassatie.

Maar vijf jaar later, in december 2013, verminderde Reynaers het kapitaal bij Vares alweer met 5 miljoen euro. Dat bedrag werd volledig aangerekend op het ‘fiscaal gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal’ van de vennootschap. Het werd met liquide middelen uitbetaald en geboekt op de lopende rekening van de bedrijfsleider van Vares. Zo kwam het dus bij Reynaers terecht.

Omweg

Tot de BBI in de zomer van 2015 aan Reynaers en haar echtgenoot vragen begon te stellen over de operatie. Reynaers beantwoordde de vragen en liet weten dat ze al in juni 2008, kort voor de oprichting van Vares, een fiscale ruling had verkregen van de rulingdienst van Financiën.

De BBI trok zich niets aan van die fiscale ruling - de rulingdienst is intussen ook minder soepel in deze materie - en verstuurde eind 2015 een claim van 1,25 miljoen euro naar Reynaers. De fiscus eiste 25 procent roerende voorheffing op de 5 miljoen euro die ze had ontvangen. De BBI gebruikte daarvoor de antimisbruikbepaling in de belastingwet. Ze meende dat de opeenvolgende handelingen een fiscaal misbruik vormden: de aandelen eerst in een holding plaatsen, dan dividenden van Reynaers Aluminium naar de holding laten stromen om ten slotte de miljoenen uit te keren via een kapitaalvermindering waarop Reynaers geen belastingen moest betalen. Volgens de BBI is gewoon via een omweg dividend uitgekeerd aan Reynaers, waarop ze wel belasting zou hebben betaald als ze die rechtstreeks van de ramen- en deurengroep had gekregen.

Reynaers weigerde de belasting te betalen en trok naar de rechtbank. In eerste aanleg kreeg ze in oktober 2018 ongelijk. De rechter besloot dat zelfs sprake is van ‘een schoolvoorbeeld van fiscaal misbruik’ om de dividendbelasting te ontlopen. Sinds 2017 zijn de regels rond kapitaalvermindering aangepast, waardoor zo’n constructie niet meer mogelijk is. De rechtbank vond ook dat het argument van Reynaers, dat ze de dividenden toch sowieso zou herinvesteren via haar holding Vares, geen steek hield omdat ze juist ‘een aanzienlijk bedrag’ aan zichzelf uitkeerde.

De vraag is of het Antwerpse hof van beroep op dezelfde manier zal oordelen als de rechter in eerste aanleg. Misschien geeft het hof Reynaers alsnog gelijk. Dat is zeker mogelijk. In een soortgelijke zaak in Gent gaf het Gentse hof van beroep de BBI al ongelijk in oktober 2019. Op 21 december zou het Antwerpse hof al een arrest kunnen vellen in de zaak-Reynaers.