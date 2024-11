Belg Guy Penders: ‘Vroeger stapte je in Dubai van het vliegtuig en was je al vastgoedmakelaar’

Hoe konden door België gezochte en ook al veroordeelde drugstrafikanten de voorbije jaren ongestoord villa’s en appartementen in Dubai kopen, verhuren en verkopen met miljoenenwinsten? ‘Vroeger was de controle miniem, maar de laatste drie jaar is hier alles veranderd’, vertelt Guy Penders, de Belgische makelaar die gemiddeld elke kalenderdag minstens één appartement in Dubai zegt te verkopen.