België stuurt 250 militairen naar front tegen terrorisme

De Franse missie wordt een ander paar mouwen. Die is actief in het zuidoostelijke deel van Mali en moet de frontlinie tegen terreur worden in de Sahelregio. Behalve een luik opleiding, steun en het begeleiden van konvooien worden de militairen ook ingezet voor gevechtsoperaties.

De N-VA bekritiseert de Belgische deelname. 'Waar zijn we mee bezig?', zegt Kamerlid Theo Francken. 'De operatie in Mali is een avontuur zonder einde, een moeras en een wespennest.' De N-VA'er hekelt het gebrek aan transparantie en overleg met het parlement. De operaties van het Belgische leger zullen in 2022 72 miljoen euro kosten. ‘Het is onduidelijk of dat bedrag ook de kosten van een missie in Mali dekt.'