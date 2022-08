Belgische inflatie klimt naar hoogste peil sinds 1976

De Belgische inflatie is in augustus gestegen naar 10 procent, tegenover 9,6 procent een maand eerder. Ze bereikt zo het hoogste niveau sinds maart 1976.

Na een lichte daling van de inflatie in juli, voor het eerst sinds begin vorig jaar, versnelt de stijging van de Belgische levensduurte opnieuw. De inflatie is in augustus gestegen naar 9,94 procent.

De hoge inflatie is net als de vorige maanden te wijten aan de hoge energieprijzen. Energie was in augustus 49,81 procent duurder dan een jaar eerder. De aardgasprijs blijft records breken en is 106,9 procent hoger dan in augustus 2021. Ook de elektriciteitsprijs klimt almaar hoger, waardoor steeds meer stemmen opgaan voor een Europees prijsplafond.

Verontrustend is dat ook de voedingsprijzen steeds meer stijgen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) klom deze maand met een half procent naar 9,71 procent. In november vorig jaar was dat nog 0,47 procent.

De belangrijkste stijgers waren de voorbije maand, uitgezonderd energie, in de winkelkar te vinden. Vooral brood, granen, suikerwaren, alcoholische dranken en vlees werden duurder. Steeds meer bakkers dreigen overkop te gaan, want hogere kosten doorrekenen aan klanten blijkt niet vanzelfsprekend. Tussen supermarkten en voedselproducenten die hun stijgende kosten willen doorrekenen, woedt al maanden een hevige prijzenstrijd.