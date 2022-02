Corruptieschandaal bij telecomreus Ericcson | 'Mensen in de fout gegaan', zegt voorzitter Ronnie Leten

'The Ericsson List', een internationaal journalistiek onderzoek, legt bloot hoe de Zweedse telecomreus Ericsson zich bezondigd heeft aan corruptie en mogelijk ook aan terreurfinanciering in Irak. ‘Maar er zijn twee kanten aan het verhaal. Het is niet zwart-wit’, zegt Ronnie Leten, de Belg die voorzitter is van Ericsson, in een exclusief gesprek met De Tijd.