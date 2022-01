Bijna half miljard euro zwart geld aangegeven in 2021

Hoewel de fiscale regularisatie sinds vorig jaar enkel nog mogelijk is voor federale dossiers, werd in 2021 toch 451 miljoen euro zwart geld aangegeven. Dat is - voor het federale luik - bijna dubbel zoveel als in 2020.

Sinds begin vorig jaar is het niet meer mogelijk dossiers voor regularisatie in te dienen waarbij sprake is van ontduiking van Vlaamse belastingen, zoals erf- en registratiebelasting. Alleen de ontduiking van federale belastingen, zoals die op roerende inkomsten of beroepsinkomsten, kan nog worden opgebiecht bij het Contactpunt Regularisatie (CPR). In 2021 werden voor dat federale luik 342 dossiers ingediend, goed voor 451 miljoen euro zwart geld, blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de FOD Financiën. In 2020 werden in het federale luik 341 dossiers ingediend, goed voor 240 miljoen euro. Het is van 2017 geleden dat er nog zoveel zwart geld werd aangegeven in het federale luik.

'Het aangegeven bedrag van 2021 is vertekend door één groot dossier, maar zelfs indien dat er wordt uitgefilterd, blijft het aangegeven bedrag in het federale luik groter dan in de voorgaande jaren', zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën. 'De uitbreiding van het CAP (een door de Nationale Bank beheerde databank met alle bankrekeningen in ons land, red.) met binnenkort ook de saldi van rekeningen, de internationale gegevensuitwisseling met een aantal bijkomende landen (onder meer Turkije en Marokko, red.) en het onderzoek van de financiële instellingen op vraag van de Nationale Bank naar oude gedeeltelijke regularisaties leiden tot een blijvende instroom van regularisatiedossiers', zegt hij.

Heffingen

Het hoge aangegeven bedrag leidde in 2021 ook tot een recordbedrag aan inkomsten voor de staatskas. De heffingen leverden vorig jaar 216 miljoen euro op. Dat is in het federale luik het hoogste bedrag sinds de start van de vierde regularisatieronde in 2016. In 2020 leverde de fiscale regularisatie nog een bedrag van 109 miljoen euro aan heffingen op.