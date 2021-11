Bouchez ziet nog ruimte voor verlenging kerncentrales

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez weerlegt in een interview met l’Echo dat er geen tijd meer is om de jongste twee kerncentrales langer open te houden. ‘De deadline is niet toevallig gekozen.’

De finale beslissing over de kernuitstap komt nu wel heel dichtbij. Formeel heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) nog tot dinsdag om een evaluatierapport af te leveren over onder andere de bevoorradingszekerheid. Daarna zal het kernkabinet de knoop doorhakken. Van der Straeten is klaar met haar werk, maar het rapport is nog voer voor besprekingen tussen de regeringspartijen, valt te horen. Wanneer de ultieme vergadering is, blijft voorlopig een goed bewaard geheim. Wat nu het alternatief is voor de gascentrale van Vilvoorde, die door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) werd doorkruist, ook.

'Engie zegt niet dat het verlengen van twee kerncentrales niet kan. Het zegt dat het dat niet wil.'

Na PS-voorzitter Paul Magnette zegt ook CD&V-voorzitter Joachim Coens aan De Tijd dat het te laat is om de jongste twee reactoren open te houden. Volgens beide Vivaldi-tenoren heeft Engie zich contractueel verbonden om in voldoende bevoorrading te voorzien. In een gesprek met l’Echo stelt Georges-Louis Bouchez dat er wel degelijk een groot bevoorradingsprobleem is. ‘Van de 6,6 gigawatt stroom die uit de veilingen moest komen, ontbreekt de helft.’ Maar vooral drukt hij erop dat de deur voor kernenergie helemaal niet gesloten is.

Nucleaire provisies

‘Engie zegt niet dat het niet kan. Het zegt dat het niet meer wil verlengen. En dat het moeilijk is. Maar denkt u nu echt dat we bij de regeringsonderhandelingen de deadline toevallig eind november 2021 gelegd hebben? Van der Straeten en Alexander De Croo (Open VLD) zaten toen rond de tafel en zij hebben ons toen gezegd Engie hen had duidelijk gemaakt dat het nog op tijd was. En u moet niet denken dat ik de naïveteit had om hen op hun woord te geloven. Ik heb dat geverifieerd. Er zijn 30 maanden nodig om uranium te kopen. En de renovatiewerken moeten niet noodzakelijk op 1 januari 2026 klaar zijn. Het is nog 10 à 15 jaar dat ze moeten draaien.’