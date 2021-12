Burgemeester Spa eist dwangsom van 330.000 euro van Sammy Mahdi

De burgemeester van Spa, Sophie Delettre (MR), besliste woensdag een dwangsom van 10.000 euro per dag op te eisen. Ze deed dat nadat een rechter haar in november in het gelijk had gesteld over haar klacht dat er te veel asielzoekers zitten in het lokale opvangcentrum. In het vakantiedomein Sol Cress zitten nu 400 mensen, terwijl zij de helft daarvan het maximum vindt. Pas nu besliste ze het vonnis aan te grijpen om de voorziene dwangsommen op te eisen bij het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.