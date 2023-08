Als CD&V-voorzitter is zijn leven onvoorspelbaar, maar op de afgesproken dag stapt Sammy Mahdi op het terras in Buxières-sous-Montaigut. In short en op loafers, het is vakantie. Al zit het belangrijke jaar 2024 altijd in zijn hoofd. ‘Het succes van de extremen hoort ons ongerust te maken’