Zeven van de 52 weken van 2022 was Hilde Crevits enkel minister in titel, want noodgedwongen nam ze pauze om gezondheidsredenen. Tijdens een wandeling van De Panne naar Bray-Dunes stelde het CD&V-boegbeeld zich de vraag: ‘Doe ik het nog graag?’ Op hetzelfde strand vertelt ze waarom het antwoord ‘ja’ was. ‘Ik post nog op Twitter, maar ik lees de reacties niet meer.’