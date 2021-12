Cultuursector vanaf vandaag op slot, sportwedstrijden zonder publiek

In België gelden sinds zondag nieuwe coronamaatregelen. De cultuursector gaat de komende weken op slot. Bij sportwedstrijden is voorlopig geen publiek meer welkom.

In ons land zijn zondag nieuwe coronarestricties van kracht geworden. Het Overlegcomité had woensdag beslist binnenevenementen en -activiteiten te verbieden. De maatregel geldt voor kerstmarkten, winterdorpen, culturele en andere voorstellingen en congressen. Ook bioscopen, theaters, lasergames, bowlingzalen, indoor trampolineparken en darts- en biljartzaken moeten de deuren sluiten.

Winkelen

Daarnaast kan je voorlopig met maximum twee mensen gaan winkelen. Per 10 vierkante meter in een winkel wordt maximum één bezoeker toegestaan. Een uitzondering op de regel geldt voor mensen die een minderjarig gezinslid naar de winkel meenemen. Tussen de winkelende gezelschappen moet een afstand van anderhalve meter worden gewaarborgd. Als het winkeloppervlak groter is dan 400 vierkante meter, moet er een gepaste toegangscontrole zijn.

De maatregelen gelden in principe tot en met 28 januari. Ze worden in de eerste week van januari opnieuw geëvalueerd. 'Als de cijfers het toelaten, kunnen we begin januari overstappen op een meer genuanceerd regime', liet federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdag in de Kamer doorschemeren.