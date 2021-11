De balans | Zelfa Madhloum

Zelfa Madhloum (32) houdt er straks na anderhalf jaar mee op als woordvoerder van Open VLD. Een gevolg van haatberichten en doodsbedreigingen uit extreemrechtse hoek. Hier maakt ze haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Op mijn zoektocht naar mijn vrijheid en identiteit ben ik door diepe dalen gegaan en kwam ik in doodlopende straatjes terecht. Zonder mijn strijdvaardigheid stond ik niet waar ik nu sta. Aan het materiële hecht ik geen waarde. Ik ben de vierde generatie van een ondernemersfamilie. We werken om goed te kunnen leven, maar ik hoef niet zo nodig dure dingen te kopen.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert ben ik dankbaar voor de kans om woordvoerder te zijn. Eerder werd thuis in me geïnvesteerd. Ik ben de middelste van vijf kinderen, van wie vier dochters. We werden zelfstandig opgevoed. Vader vond het belangrijk dat we een autoband konden vervangen en drukte ons op het hart dat we hard moesten studeren en alle kansen moesten grijpen. Hij heeft me sterk en onafhankelijk gemaakt.

Niemand moet me vertellen wat mijn plek is. Zelfa Madhloum

Moeder is altijd een rolmodel geweest. Al werd ze al zeer jong uitgehuwelijkt, ze is een supersterke vrouw. Al meer dan veertig jaar hebben mijn ouders een speciale liefde. Na onze grootouders zijn ook zij naar hier gekomen voor een betere toekomst, die er in Irak niet was. Van hieruit exporteerden ze auto’s, bussen van Van Hool en kipwagens van Flandria naar het Midden-Oosten.’

Investeert u ook in anderen?

‘Mijn ouders werkten dag en nacht. Ik zag hen amper en stond in voor de opvoeding van mijn kleine broertje en zusje. Ik bracht hen naar het toneel, ging naar ouderavonden, enzovoort. Dat zorgende is gebleven. Voor mensen uit mijn gemeenschap fungeer ik nu als rolmodel. Van hen krijg ik veel hulpvragen over huisvesting, werk, taalcursussen. Hen richting een nieuw leven pushen geeft veel voldoening.’

‘Mijn man en onze twee jonge kinderen - Alexander en Amber - zijn het allerbelangrijkste. Door mijn professionele ambities en maatschappelijk engagement ben ik weinig thuis. Daardoor voel ik me vaak schuldig. Anderzijds: mijn werk is ook een investering in de mooie toekomst die ik voor hen wil. En later zullen ze trots zijn op hun mama.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Een grote omslag deed zich voor toen ik 16 was. Vader raakte na een financiële tegenslag in een klap alles kwijt. We hadden geen huis meer, ik sliep bij mijn oma op de zetel. Toen ging ik ook werken in een rusthuis, waar ik vanaf zes uur bejaarden verzorgde. Daar heb ik veel geleerd over het leven, de dood, eenzaamheid, machteloosheid. Aan papa bewonder ik dat hij alles van nul heeft heropgebouwd.’

‘In 2017 richtten mijn man en ik een tradingbedrijf in Belgische voeding op. Die is wereldtop, en als wereldburgers dragen we ze met trots uit naar het Midden-Oosten. Om de zaak uit de grond te stampen hebben we afgezien, maar ik leerde ook veel - niet het minst over mezelf. Op persoonlijk vlak was moeder worden een kwantumsprong. Tot dan ging mijn leven als een trein. Het moederschap maakte me rustiger, en mijn leven compleet. Sindsdien vind ik het gezinsleven even waardevol als een carrière.’

Bent u de afgelopen tijd in het rood gegaan?

‘‘I’m too much of a woman’, dacht ik lang. Mondige, sterke vrouwen met een mening worden vaak als een bedreiging gezien. ‘Dimmen’, klinkt het dan. Maar niemand moet me vertellen wat mijn plek is. Ik heb het lang volgehouden, maar als ook mijn gezin belaagd en bedreigd wordt, is de prijs te hoog. Nu neem ik even wat afstand, om sterker terug te komen.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Mijn echtgenoot is de voorzitter. Hij is de wind onder mijn vleugels, zeg ik vaak. Hij steunt me en geeft me rust in deze turbulente tijden. Ook op mijn drie zussen en mijn broer kan ik altijd rekenen. Ondanks de grote leeftijdsverschillen laten we elkaar nooit los. Zo heb ik ook twee neven. Dat maakt me een rijk mens.’

Staat er winst op uw balans?