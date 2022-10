Stem nu op uw favoriete podcast van De Tijd voor de Belgian Podcast Awards

De Belgian Podcast Awards bekronen elk jaar de beste Belgische podcasts. De dagelijkse De Tijd-podcast 'De 7' is genomineerd in de categorie news and politics. 'De beursvoyeurs en 'Start to Invest' in de categorie business. De podcasts 'Hors pistes', 'Tracker' en 'En clair: le métavers' in de categorie French language podcast en 'Start to metaverse' in de categorie smartest podcast.