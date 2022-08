Dermagne: 'Flexi-jobs in onderwijs geen goed idee'

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert in de krant Het Laatste Nieuws een oproep om flexi-jobs toe te laten in het onderwijs zodat gepensioneerden maar ook wie elders al werkt, gemakkelijker kan bijklussen op school. Weyts heeft de vraag gesteld aan federaal minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS), die bevoegd is voor de materie. 'We kregen geen 'neen' maar ook nog geen 'ja'', zegt de N-VA-minister in de krant.