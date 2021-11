Duizenden betogers protesteren in Brussel tegen coronabeleid

Zo'n 35.000 betogers protesteren in Brussel tegen 'de vrijheidsbeperkende maatregelen' van de overheid om de pandemie te bestrijden. De politie zet traangas en waterkanon in om het protest onder controle te houden.

De Brusselse politie, die over het hele traject ter plaatse is, schat dat er zo'n 35.000 mensen zijn opgedaagd, zo meldt ze op Twitter.

De deelnemers verzamelden zondagmiddag aan het Noordstation, vanwaar de manifestatie rond twee uur vertrok. Aanvankelijk verliep het protest rustig, maar intussen is de sfeer grimmiger geworden en heeft de politie traangas en het waterkanon ingezet.

Onder meer Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) liep mee in de manifestatie.

Het einde van de betoging is voorzien om 17 uur in de Europese wijk. Daar zullen nog toespraken gehouden worden.

Ook in andere Europese landen waren de voorbije dagen protesten tegen strengere coronamaatregelen. In Nederland, waar de regering besliste tot een lockdown-light, waren afgelopen nacht op verschillende plaatsen rellen. In Oostenrijk betoogden tienduizenden mensen tegen de verplichte vaccinatie die daar werd afgekondigd.