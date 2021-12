Duizenden cultuurprotestanten op de been in Brussel

Enkele duizenden cultuursympathisanten manifesteren in Brussel tegen de nieuwe coronamaatregelen, waardoor bioscopen en theaterzalen moeten sluiten.

Op de Brusselse Kunstberg verzamelden zondag sinds 14 uur cultuurmedewerkers en sympathisanten van de cultuur- en eventsector. Ondanks de regen was er een grote massa volk op de been. De manifestanten spraken zich uit tegen de nieuwe coronamaatregelen, waardoor bioscopen en cultuurzalen moeten sluiten.

Op het podium opgesteld aan de voet van de Kunstberg werden de eerste speeches gegeven, terwijl het Albertinaplein volledig vol liep. ‘Ik zie veel paraplu's, dat betekent dat de hemel met ons mee huilt’, aldus theatermaker Stany Crets, die als eerste opriep om te betogen. Volgens Crets heeft de cultuursector solidariteit altijd laten primeren op eigenbelang. 'Maar solidariteit is nu even geen argument meer. Niet als er nog maar eens willekeur en maten en gewichten in het spel zijn.’

5.000 Volgens organisatoren en politie zouden er meer dan 5.000 mensen deelnemen

De cultuur- en eventsector betoogt uitdrukkelijk tegen de beslissing van het Overlegcomité om bioscopen, theaters en concertzalen te sluiten. Ze eist dat de politiek de huidige maatregelen terugdraait, want de cultuurhuizen hebben al heel wat investeringen gedaan om het publiek veilig te ontvangen.

Tegelijk vraagt ze met drang om een kader uit te werken op lange termijn dat werkbaar én rendabel is, geflankeerd met steunmaatregelen. Ze vragen een gedragen visie op basis van feiten waar ze zich toe kunnen verhouden, in plaats van een knipperlichtbeleid.

Cultuursector gaat beroep indienen bij Raad van State Op het cultuurprotest is zondag aangekondigd dat er in de loop van volgende week een beroep zal ingediend worden bij de Raad van State tegen de nieuwe coronamaatregelen. De cultuursector hoopt zo de sluiting van de bioscopen en cultuurzalen terug te draaien.

Verschillende cultuurhuizen en andere initiatiefnemers zetten zich samen achter het beroep om de coronamaatregelen terug te draaien. Voor het beroep baseren ze zich op het gelijkheidsbeginsel. De indiening ervan wordt deze week verwacht, momenteel wordt er nog aan gewerkt. Eerder deze week kondigde de Franstalige mensenrechtenliga ook al aan een dringend beroep in te dienen bij de Raad van State.

Eerst zou het protest op het Muntplein plaatsvinden, maar het werd ‘wegens succes verlegd’ naar de Kunstberg. Volgens inschattingen van organisatoren en politie zouden er meer dan 5.000 mensen deelnemen en tijdens de manifestatie ter plaatse blijven. Het is niet de bedoeling om betogend door de stad te trekken, zo klinkt het.

Volgens artistiek directeur Michael De Cock van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) stond de manifestatie erg snel op poten ‘omdat de verbouwereerdheid na de laatste maatregelen van het Overlegcomité zo groot was’. Dat zei hij aan VTM Nieuws. Het protest wordt volgens hem heel breed gedragen, zowel door de gesubsidieerde als de niet-gesubsidieerde sector en de evenementensector. ‘Iedereen trekt hier aan hetzelfde zeel. Het is vrij historisch dat we dit allemaal samen doen, om te zeggen dat we het er niet mee eens zijn.’

Volgens De Cock wil de cultuursector solidair zijn tijdens de crisis, maar is de recentste sluiting 'ondoordacht' en 'onterecht' gebeurd. 'We voelen ons niet gelijkwaardig behandeld met de rest van de maatschappij. Er zijn theaters met perfecte ventilatiesystemen. Toeschouwers dragen een mondmaske en kijken zittend en passief voor zich uit. We weten al sinds het begin van de pandemie dat zoiets eigenlijk geen risico op transmissie geeft. Daar zijn onderzoeken naar gebeurd. De luchtkwaliteit in theaters wordt ook constant gemeten.'

Voorzitter Egbert Lachaert van regeringspartij Open Vld erkent dat het ‘zeer hard’ was dat de extra maatregelen van het Overlegcomité exclusief in één sector terechtkwamen. De komende dagen gaan de regeringen best in dialoog met de cultuursector voor evaluatie en mogelijk bijsturing, stelt hij vandaag op Twitter.

Lachaert betwijfelt wel dat een barometer daadwerkelijk ‘het probleem van de jojo’ oplost. Een barometer schakelt maatregelen in en uit, ‘naargelang de stand van het virus’, zegt hij. ‘Perfect mogelijk dat dan zonder Overlegcomité vandaag theaters open zijn, morgen dicht en volgende week weer open.’

Uitbaters van bioscopen in Brussel in Wallonië lieten al weten het sluitingsbevel naast zich neer te leggen en gewoon open te blijven de komende weken. De agenten van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene zullen zondag alvast geen controle uitvoeren op de bioscopen die beslist hebben om wel open te blijven.

‘Wij hebben geen tijd om de bioscopen te controleren’, zegt woordvoerster van politie Brussel Hoofdstad Elsene Ilse Van de keere. ‘We moeten ook al de betoging van de cultuursector in goede banen leiden.’

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman en Brussels parlementslid Lotte Stoops nemen voor Groen deel aan het cultuurprotest. Ze vragen dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) een langetermijnvisie uitwerkt voor de cultuursector, waarbij bijvoorbeeld rekening gehouden wordt met zaalcapaciteit en ventilatienormen in plaats van telkens alles meteen dicht te gooien, van het Sportpaleis tot een kleine theaterzaal.