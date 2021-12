Elektronische reservelijst voor snellere boosterprik opengesteld

Na een valse start door een technische panne is de website Qvax, de elektronische reservelijst voor boosterprikken, nu toch actief.

Qvax, de elektronische reservelijst voor boosterprikken, is na een valse start als gevolg van een technische panne opnieuw beschikbaar.

Registreren op de reservelijst kan via de website qvax.be . Vaccinatiecentra kunnen uit de reservelijst QVAX putten als ze voldoende capaciteit en vaccins hebben. Zo gaan er geen vaccins verloren als een vaccinatiecentrum op het einde van de dag met een overschot zit.

Een uitnodiging vanuit QVAX gaat na of het interval tussen de basis- en boostervaccinatie is verstreken en verloopt volgens dalende leeftijd (van oud naar jong).

Verschillen in tussentijd

De tijd tussen de basisvaccinatie en de boostervaccinatie met het J&J-vaccin (1 prik) is minstens 2 maanden, voor AstraZeneca (2 prikken) is dat minstens 4 maanden. Bij wie gevaccineerd werd met een Pfizer- of Moderna-vaccin geldt een tussentijd van minstens 6 maanden.