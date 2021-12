Enkele duizenden betogers op straat tegen loonnormwet

In Brussel zijn maandag duizenden mensen - 6.000 volgens de vakbonden - op straat gekomen voor meer koopkracht. De bonden stuurden een waarschuwing naar de werkgevers en de regering: raken aan de index is een oorlogsverklaring.

'Mensen zien de prijzen stijgen in de winkels en aan de pomp, terwijl de lonen slechts met 0,4 procent naar omhoog mogen', zegt Mathieu Verjans, de nationaal secretaris van het ACV. 'De uitkeringen voor de aandeelhouders mogen wel meer stijgen. Dit is een boodschap aan de werkgevers en de regering. Deze loonnormwet moet worden aangepast.'

'Onverantwoord en het probleem ontkennend'

Het is of de loonnormwet én de indexering, of geen loonnormwet én geen indexering.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) luidde vorige week nog de noodklok over de torenhoge inflatie, die de competitiviteit van de bedrijven in het gedrang brengt. Het VBO noemt het daarom onbegrijpelijk dat de vakbonden strijden tegen de loonnorm, die de competitiviteit van de bedrijven en jobs beschermt. De werkgeversorganisatie riep eerder al op tot maatregelen om de loon-prijsspiraal te doorbreken.

'Ons antwoord op deze vakbondsacties is zeer duidelijk. Onverantwoord qua timing. Probleemontkennend qua boodschap', reageert het VBO. 'Als de vakbonden een einde willen maken aan de loonnorm en willen gaan voor volledig vrije loononderhandelingen, dan is dat geen probleem voor de werkgevers. Het is of de loonnormwet én de indexering, of geen loonnormwet én geen indexering.'