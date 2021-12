Erfbelasting goede doelen levert 14,5 miljoen op

Het aantal testamenten waarin een goed doel is opgenomen, kende de voorbije jaren een opvallende stijging. In 2017 werden 733 nalatenschappen geteld waarin 1.080 legaten werden opgenomen voor een goed doel, goed voor een totaalbedrag van 299,5 miljoen en een geïnde belasting van 21,6 miljoen. In 2020 ging het al over 935 nalatenschappen voor een bedrag van 434,4 miljoen en 29,4 miljoen geïnde erf- en schenkbelastingen.

De grootste schenking aan een goed doel via een erfenis bedroeg in 2021 7,7 miljoen euro.

In de eerste helft van 2021 werd die trend verdergezet, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg bij bevoegd minister Matthias Diependaele (N-VA). Van januari tot en met juni werden in 551 nalatenschappen 805 goede doelen opgenomen, goed voor een totale waarde van 196 miljoen euro en 14,5 miljoen euro geïnde belastingen. De grootste schenking bedroeg 7,7 miljoen euro.

Maar de Vlaamse regering schafte het duolegaat af, omdat ze budgettaire ruimte wilde creëren voor de vriendenerfenis. De schenking aan een goed doel is nu belastingvrij geworden, maar levert geen voordeel meer op voor de andere erfgenamen. 'Via de hervorming wilde de Vlaamse regering het altruïstische perspectief van het legateren aan goede doelen versterken. We moeten afwachten welk beeld we zien als we de cijfers hebben over de nalatenschappen van de overlijdens na 30 juni', zegt Schryvers.