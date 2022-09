In een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) laat de nucleaire waakhond FANC zich kritisch uit over de politieke pleidooien om de kernreactor Doel 3 stand-by te houden. 'Een zeer laattijdige beslissing om tot een levensduurverlenging over te gaan, is geen blijk van goed bestuur.'