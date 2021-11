Federale gerechtelijke politie zit op zwart zaad

De federale gerechtelijke politie die de georganiseerde criminaliteit moet bestrijden, kan haar taken niet meer uitvoeren door een schrijnend gebrek aan geld en personeel.

Alle procureurs-generaal en procureurs des Konings van ons land hebben tijdens een vertrouwelijke bijeenkomst in Brussel anderhalve week geleden te horen gekregen hoe belabberd de toestand bij de federale gerechtelijke politie is. Die voert alle onderzoeken naar terrorisme en criminele organisaties, van drugstrafiek en -productie over financiële criminaliteit, mensenhandel en wapensmokkel tot cybercriminaliteit. Maar de federale gerechtelijke politie moet volgend jaar minstens 35 miljoen euro extra krijgen om haar werk nog te kunnen doen.

De toestand is zo ernstig dat de federale gerechtelijke politie het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025 niet zal kunnen uitvoeren.

Er is zo'n schrijnend gebrek aan mensen en geld dat de federale gerechtelijke politie het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025 niet zal kunnen uitvoeren. Dat plan bepaalt vanaf 1 januari de nieuwe prioritaire criminaliteitsfenomenen voor heel het land. In deze situatie zal het niets meer zijn dan een ‘wensenlijstje’, luidt het. De procureurs-generaal hebben die boodschap doorgespeeld aan de regering.

Er werken 4.350 voltijdse medewerkers bij de federale gerechtelijke politie, van wie slechts de helft echte speurders. Er zijn 1.609 mensen extra nodig om de uitstroom op te vangen en om de taken uit te voeren die door gebrek aan personeel blijven liggen. De wagens en de computers waarmee de speurders werken, zijn hopeloos verouderd.

Geen apart budget

Het grote probleem is dat er geen apart budget bestaat voor de federale gerechtelijke politie, terwijl de politiewet daar wel in voorziet. De dienst moet het vaagweg stellen met wat overblijft uit de geldpot van de federale politie, na aftrek van veel andere kosten en projecten waar ook de lokale politie van geniet.

Zo ontstaat een ongezonde concurrentie met de lokale politie, die haar personeel en budget wel ziet toenemen en die met betere premies kan uitpakken om mensen aan te trekken. Bepaalde eenheden, zoals de terrorismesectie in Brussel, hebben daardoor hun personeel al zien halveren. Het aantal speurders dat op terreurbestrijding focust, is voor de hele federale gerechtelijke politie gezakt van 391 voltijdse medewerkers in 2018 naar 301 nu. De speurders vrezen dat ze bij een aanslag de zwarte piet toegeschoven krijgen. Bij gebrek aan experts is het onmogelijk sommige opdrachten nog te vervullen in domeinen als de financiële en de computercriminaliteit.

Verwaarlozing